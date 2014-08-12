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Главная  /  Репортажи  /  На бывшей территории завода "Серп и молот" горит выселенное здание

На бывшей территории завода "Серп и молот" горит выселенное здание

Автор:
WillyWhite
Дата публикации:
17:04
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На бывшей территории завода "Серп и молот" горит выселенное здание. Площадь пожара составляет примерно 200 кв. метров.

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