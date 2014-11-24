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Пять автомобилей столкнулись в Нагорном проезде в Москве

Автор:
allite
Дата публикации:
17:19
  • 37
  • 1

Пять автомобилей столкнулись в Нагорном проезде в Москве. Движение перекрыто в обе стороны. В ДТП никто не пострадал.

  • 37
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    18:32
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:00 http://www.mskagency.ru/materials/2714159 12.10.17. Ссылка на портал добавлена.
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