Пять автомобилей столкнулись в Нагорном проезде в Москве

Автор: allite Дата публикации: 17:19

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Пять автомобилей столкнулись в Нагорном проезде в Москве. Движение перекрыто в обе стороны. В ДТП никто не пострадал.