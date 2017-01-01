Завершается строительство магистрали от улицы Генерала Дорохова до улицы Мосфильмовская

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На западе столицы завершаются строительные работы на магистрали от улицы Генерала Дорохова до улицы Мосфильмовская в рамках строительства 7 этапа Южного участка Северо-Западной хорды. Новую дорогу должны открыть до конца 2017 г. В настоящее время Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией ПАО «Мостотрест» выполняют работы по устройству деформационных швов и дорожной одежды на эстакаде основного хода через Аминьевское шоссе и левоповоротном съезде с Аминьевского шоссе в сторону улицы Генерала Дорохова. Кроме того, завершаются работы по прокладке дождевой канализации и устройству уличного освещения. Участок магистрали от улицы Мосфильмовская до Аминьевского шоссе является частью трассы, соединяющей Бережковскую набережную (ТТК) с улицей Генерала Дорохова с выходом на МКАД, а также является частью Южного дублёра Кутузовского проспекта. Строительство магистрали, являющейся продолжением уже построенной эстакады на улице Мосфильмовская (движение по эстакаде открыто в 2014 году) позволит не только снизить транспортную загруженность Аминьевского шоссе, но и создать равноценный дублёр Можайского шоссе и Мичуринского проспекта с выходом на Третье транспортное кольцо, что существенно улучшит транспортную ситуацию на данных магистралях.