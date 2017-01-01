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Главная  /  Репортажи  /  (18+) Рабочий погиб под колёсами автомобиля на шоссе Энтузиастов

(18+) Рабочий погиб под колёсами автомобиля на шоссе Энтузиастов

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:36
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12 октября на шоссе Энтузастов в районе дома № 29 корпус 4 рабочий погиб под колёсами автомобиля. Бригада из трёх человек проводила ремонт в одном из колодцев на проезжей части. Место проведения работ было огорожено пластиковыми ограждениями. Один из рабочих находился внутри колодца, остальные готовили раствор. Водитель автомобиля "Рено" на высокой скорости поздно заметил рабочих и сбил одного. Удар был такой силы, что рабочего отбросило вперёд на несколько десятков метров. Рабочий скончался на месте до прибытия Скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД и экспертно-криминалистического центра. Движение автотранспорта в сторону центра затруднено.

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