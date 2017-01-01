Официальное открытие Музея кино на ВДНХ переносится с 15 октября на более ранний срок

Автор: Uwis Дата публикации: 22:06

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В связи с изменением графика Министра культуры, Министерство культуры Российской Федерации переносит официальную церемонию открытия Государственного центрального музея кино с 15 октября 2017 года на более ранний срок, о котором будет сообщено дополнительно. В 36 павильоне размещены фондохранилища, 6 выставочных зон, научно-образовательный центр и 3 кинозала с возможностью демонстрации фильмов с плёнки 16 и 35 мм. В фондах музея находятся фотографии, костюмы, афиши и плакаты, эскизы, кино- фототехника, архивы и личные вещи деятелей отечественного кинематографа – всего 169 000 единиц хранения. Гостям будут представлены 3 выставки: «Лабиринт истории» познакомит с главными событиями российского кинематографа; «Анна. Прибытие поезда» приурочена к 140-летию завершения публикации романа Л.Н. Толстого в журнале «Русский вестник»; «Кино – это звёзды» позволит встретиться лицом к лицу с кинозвездами советских времен.