Шоу-рум квартир по реновации на ВДНХ с сентября посетили более 17 тысяч человек

Автор: Uwis Дата публикации: 22:08

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В ходе ежедневного опроса посетителей шоу-рума выяснилось, что большинству горожан нравится планировка и отделка представленных квартир. Больше всего положительных отзывов набрала однокомнатная квартира. 61,8% опрошенных заявили, что довольны ее планировкой, а 32,5% - что очень довольны. Двухсторонняя двухкомнатная квартира, по мнению некоторых москвичей, нуждается в доработке. Нарекания вызвали маленькая площадь кухни и коридоров. Вместе с тем, 57, 4% горожан остались довольны квартирой. В плане внутренней отделки лидировала кухня. Она получила 32,3% отзывов с оценкой «очень довольны» и 59,1% с оценкой «довольны». Много положительных откликов получила и ванная комната. Согласно опросу, типичным посетителем шоу-рума стал участник программы реновации от 46 лет и старше.