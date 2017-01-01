Многодетные семьи сотрудников МЧС совершили прогулку на теплоходе "Редиссон" по Москве-реке

Автор: tim777 Дата публикации: 12.10 22:59

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194861

12 октября две многодетные семьи сотрудников МЧС по ЦАО г. Москвы совершили увлекательную прогулку по Москве-реке на теплоходе "Редиссон". Организаторами данного мероприятия выступили Управление по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве и благотворительный фонд "Защитник счастья". Семья, состоящая из родителей, зарегистрировавших брак и воспитывающих троих и более детей, обладает статусом многодетной семьи. Трое ребятишек сегодня это уже роскошь для многих. Традиции больших семейств канули в Лету. Отважных мам и пап, не побоявшихся родить очередного ребенка, с каждым годом становится меньше. Тенденция заводить одного, реже двух детей в нашем обществе становится всё устойчивее. И она отнюдь не радостна. А самое печальное - почти треть малышей рождается в неполных семьях. Именно поэтому Управление по ЦАО старается не забывать о своих сотрудниках и хотя бы раз в месяц организовывать мероприятия для них.В сегодняшнем мероприятии - увлекательной поездке на теплоходе приняли участие семья Лобановых (мать, младший сержант внутренней службы, радиотелефонист 2 ПСЧ ФПС по г. Москве, воспитывающая трёх детей (Данил - 2017 г.р, Илья - 2016 г.р и Екатерина - 2009 г.р) и семья Мухиных (мать, капитан внутренней службы, специалист финансового отделения 21 ПСО ФПС по г. Москве), воспитывающая троих детей (Дмитрий - 2006 г.р, Сергей 2009 г.р, и Роман - 2012 г.р). За время двухчасового путешествия семьи принимали участие в различных конкурсах, а также в культурной программе, играли, рисовали и любовались видами столицы. По окончании мероприятия, участники получили памятные сувениры и сладости от представителей благотворительного фонда.