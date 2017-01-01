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В рамках работ по благоустройству территории ТПУ «Ботанический сад», рядом со станцией МЦК устанавливают остановочные павильоны нового образца

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.10 23:03
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В рамках работ по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад», рядом со станцией МЦК устанавливают остановочные павильоны нового образца. Кроме того предстоит отремонтировать проезжую часть, заменить асфальтобетонное покрытие, установить велопарковки и опоры наружного освещения, а также смонтировать подземные коммуникации. Данные изменения позволят улучшить транспортную и пешеходную доступность территории возле станций МЦК «Ботанический сад».

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