Два автомобиля столкнулись на набережной Тараса Шевченко

Автор: tim777 Дата публикации: 12.10 23:05

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12 октября вечером на западе Москвы произошло ДТП. Столкнулись а/м "Мерседес" и а/м "Дэу Матиз". Водитель а/м "Дэу" двигался по набережной Тараса Шевченко со стороны Новоарбатского моста. С автомобильной парковки ресторана стал выезжать водитель а/м "Мерседес", который решил совершить поворот налево пренебрегая двойной сплошной линией разметки. Из-за стоявшего на светофоре транспорта он вовремя не увидел двигавшийся а/м "Дэу" и ударил его в заднее левое крыло по касательной. От столкновения а/м "Дэу" развернуло на 180 градусов и отбросило в сторону. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую и сотрудников ГИБДД. Помощь медиков участникам ДТП не понадобилась. Позднее на место аварии прибыл экипаж ГИБДД. Обстоятельства произошедшего и степень виновности его участников будут установлены в группе разбора.