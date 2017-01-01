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Световые инсталляции на Новом Арбате

Автор:
tim777
Дата публикации:
12.10 23:23
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В центре Москвы на Новом Арбате на домах-"книжках" транслируются световые инсталляции. С наступлением вечерних часов когда город остро нуждается в освещении и создании комфортных условий для горожан, то на помощь призваны световые инсталляции которые по всем городу создают позитивное настроение у москвичей и гостей столицы. В осенний период традиционно средняя продолжительность светового дня стремительно сокращается и поэтому освещение в городе должно не просто быть как явление, но и создавать благоприятную атмосферу. Знаменитые дома-"книжки" на Новом Арбате, которые регулярно транслируют тематические ролики к различным праздникам в эти дни расцветают ромашками, пускают в полёт бабочек и мерцают различными огнями.

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