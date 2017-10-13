Пострадавшая от паводка жительница Амурской области остаётся без жилья
- Автор:
- amyrregion
- Дата публикации:
- 09:38
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Дело в том, что в 2013 году в Бурейской районе Амурской области произошло наводнение. Дом автора видео попал в район бедствия и был практически разрушен. Независимая комиссия, по словам женщины, признала дом непригодным для проживания. В администрацию района были поданы все необходимые документы на получение жилья или компенсации.
"Но с этого момента и по 13.10.17 года данный вопрос не решён. Более того, социальная защита Амурской области подала на нашу семью в суд о том, чтобы нас исключить из всех списков на жильё или компенсацию," - сообщает мобильный репортёр.
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