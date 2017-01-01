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В Москве автомобилисты жалуются на укладку асфальта в час-пик

Автор:
ognelika
Дата публикации:
09:57
  • 23
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Москвичи жалуются на укладку асфальта в час-пик.

По словам мобильного репортера, работы велись у станции метро "Водный стадион" в пятницу утром, около 8:40. "Из-за ремонта дороги люди переходили проезжую часть по горячему асфальту. Машины не могли выехать на Ленинградское шоссе," - рассказывает очевидец.

"Они всё тут перекрыли. Неужели руководство не знает, что сейчас самый час-пик. Какой асфальт класть?" - пишет автор видео.
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