В Москве автомобилисты жалуются на укладку асфальта в час-пик
- Автор:
- ognelika
- Дата публикации:
- 09:57
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- 23
По словам мобильного репортера, работы велись у станции метро "Водный стадион" в пятницу утром, около 8:40. "Из-за ремонта дороги люди переходили проезжую часть по горячему асфальту. Машины не могли выехать на Ленинградское шоссе," - рассказывает очевидец.
"Они всё тут перекрыли. Неужели руководство не знает, что сейчас самый час-пик. Какой асфальт класть?" - пишет автор видео.
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