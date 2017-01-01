"Американские горки" на российских дорогах сняли на видео в Калужской области

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34 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194876

Ремонт дорог в России - всегда праздник для автомобилистов. И, по мнению мобильного репортёра из Калужской области, местные дорожники решили отметить это мероприятие очень оригинально, "подарив" водителям "крупноямочный ремонт".Эти кадры сняли в Жуковском районе. Когда - не уточняется. По словам автора видео, здесь дорожное покрытие залатали свежим асфальтом кусками по 50-100 метров. "Получаются такие "американские горки" - ехать по ним "одно удовольствие" - весело! Дорожники юмористы!" - пишет мобильный репортёр."Могу себе представить, как будет "весело" зимой на этих обледеневших горках, ведь подбрасывает на них машину хорошо даже на скорости 70 километров в час," - отмечает житель Калужской области.