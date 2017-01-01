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Главная  /  Репортажи  /  "Американские горки" на российских дорогах сняли на видео в Калужской области

"Американские горки" на российских дорогах сняли на видео в Калужской области

Автор:
kv-video
Дата публикации:
11:35
  • 34
  • 2

Ремонт дорог в России - всегда праздник для автомобилистов. И, по мнению мобильного репортёра из Калужской области, местные дорожники решили отметить это мероприятие очень оригинально, "подарив" водителям "крупноямочный ремонт".

Эти кадры сняли в Жуковском районе. Когда - не уточняется. По словам автора видео, здесь дорожное покрытие залатали свежим асфальтом кусками по 50-100 метров. "Получаются такие "американские горки" - ехать по ним "одно удовольствие" - весело! Дорожники юмористы!" - пишет мобильный репортёр.

"Могу себе представить, как будет "весело" зимой на этих обледеневших горках, ведь подбрасывает на них машину хорошо даже на скорости 70 километров в час," - отмечает житель Калужской области.

  • 34
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    11:13
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда было снято видео?
  • kv-video
    12:21
    Видео снято в августе 2017-го года!Сейчас по краю проезжей часть ещё нарисовали белые полосы,не соединяющиеся с полосами на старом покрытии))е
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