"Американские горки" на российских дорогах сняли на видео в Калужской области
- Автор:
- kv-video
- Дата публикации:
- 11:35
-
- 34
Эти кадры сняли в Жуковском районе. Когда - не уточняется. По словам автора видео, здесь дорожное покрытие залатали свежим асфальтом кусками по 50-100 метров. "Получаются такие "американские горки" - ехать по ним "одно удовольствие" - весело! Дорожники юмористы!" - пишет мобильный репортёр.
"Могу себе представить, как будет "весело" зимой на этих обледеневших горках, ведь подбрасывает на них машину хорошо даже на скорости 70 километров в час," - отмечает житель Калужской области.
- 34
Комментарии (2)