Дождливая и пасмурная пятница в столичном регионе

Автор: denis947 Дата публикации: 11:30

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Конец рабочей недели в столичном регионе будет дождивым и пасмурным. Синоптики прогнозируют проливной дождь с вечера пятницы и на выходных.