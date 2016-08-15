В Рязани в салоне троллейбуса вырос мох
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:58
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В Интернете написали: "Новый вид транспорта. Эко-троллейбус". На снимке - густой зелёный мох прямо в салоне. Кто-то подумал - фейк. Но - оказалось, всё - взаправду. Ещё и видео нашлось. Вот только сняли его, как сообщается, всё-таки в другом городе.
Как утверждается - в Рязани. Пассажиры на такой растительный декор - похоже, реагируют абсолютно спокойно. А вот местные власти - не реагируют вообще никак. По крайней мере, пока.
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