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В Рязани в салоне троллейбуса вырос мох

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:58
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Фото - из-за которого переполошился весь Смоленск.

В Интернете написали: "Новый вид транспорта. Эко-троллейбус". На снимке - густой зелёный мох прямо в салоне. Кто-то подумал - фейк. Но - оказалось, всё - взаправду. Ещё и видео нашлось. Вот только сняли его, как сообщается, всё-таки в другом городе.

Как утверждается - в Рязани. Пассажиры на такой растительный декор - похоже, реагируют абсолютно спокойно. А вот местные власти - не реагируют вообще никак. По крайней мере, пока.

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