Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фабрика фейерверков взорвалась в Китае

Фабрика фейерверков взорвалась в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:10
  • 19
  • 0

Очень громко, очень ярко - а уж дыма не просто много, а крайне много.

Так, сообщается, загорелась и взорвалась фабрика по производству фейерверков в Китае. Сложно предположить, сколько пиротехнических изделий - и материалов для их изготовления - там хранилось. Но их, очевидно, хватило для вот такого захватывающего зрелища. Разряды - взлетали в воздух, искры - осыпали всё вокруг.

В общем, повезло, что рядом - оказался мобильный репортёр. Который поделился с юзерами столь эффектными кадрами.
  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

40 0
08:41 | serj_nev
Автомобиль сгорел во дворе в Дзержинском (ВИДЕО)
106 0
11.10 12:44 | mreportertv
Пассажирский автобус перевернулся на дороге в Китае
4647 0
03.04 15:35 | mreportertv
Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев
83 0
11.08 05:37 | Аноним
Обрушение стены при пожаре на фабрике "Шарм" в Смоленске
47 0
20.08 23:25 | kruto17
Фестиваль фейерверков. Вид из района Марьино