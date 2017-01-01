Фабрика фейерверков взорвалась в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:10
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Так, сообщается, загорелась и взорвалась фабрика по производству фейерверков в Китае. Сложно предположить, сколько пиротехнических изделий - и материалов для их изготовления - там хранилось. Но их, очевидно, хватило для вот такого захватывающего зрелища. Разряды - взлетали в воздух, искры - осыпали всё вокруг.
В общем, повезло, что рядом - оказался мобильный репортёр. Который поделился с юзерами столь эффектными кадрами.
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