Зрелищное извержение вулкана Симмоэ сняли с квадрокоптера
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:24
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В Японии активность огнедышащей горы Симмоэ - запечатлели на видео с помощью беспилотника. Да ещё и с разных ракурсов. Получилось - ну очень красиво. Прямо как в кино с дорогими спецэффектами. Коптер - то подлетал к вулкану сбоку, то - подбирался к нему вплотную и поднимался над его кратером, откуда вырывались гигантские клубы дыма и пепла.
К слову, спал Симмоэ - шесть лет. А теперь - проснулся. Но опасности пока, как сообщается, вроде бы, не несёт.
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