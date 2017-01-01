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Зрелищное извержение вулкана Симмоэ сняли с квадрокоптера

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:24
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Извержения вулканов - мы показывали уже не раз. Но такого, пожалуй, ещё не попадалось.

В Японии активность огнедышащей горы Симмоэ - запечатлели на видео с помощью беспилотника. Да ещё и с разных ракурсов. Получилось - ну очень красиво. Прямо как в кино с дорогими спецэффектами. Коптер - то подлетал к вулкану сбоку, то - подбирался к нему вплотную и поднимался над его кратером, откуда вырывались гигантские клубы дыма и пепла.

К слову, спал Симмоэ - шесть лет. А теперь - проснулся. Но опасности пока, как сообщается, вроде бы, не несёт.
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