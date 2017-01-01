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Дожди спровоцировали наводнение и оползни во Вьетнаме

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:53
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Чрезвачайная ситуация сложилась в северной части Вьетнама. Там проливные дожди - всего за пару дней - спровоцировали настоящую природную катастрофу.

Наводнения и оползни, масштаб которых, судя по видео от местных жителей, очень велик. Дороги превратились в месиво, в населённых пунктах, как видно на кадрах, затоплены целые районы, уровень воды в реках - поднялся на многие метры. На этом ролике видно, что несколько дамб - прорваны, а с гор сходят мощные селевые потоки вперемешку с камнями. Кому-то - повезло спастись и перебраться в безопасную местность. Или - дождаться спасателей для эвакуации. Но - много и тех, кого удары стихии - и особенно так называемые внезапные паводки - застали врасплох, как, например, и героя этого видео.

Сообщается, что в списке погибших - уже почти 50 человек. Пострадавших - значительно больше.
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