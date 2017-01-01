Улицы превратились в реки в английском графстве Камбрия
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:16
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Ливнёвки - прежде всего, в небольших городах и деревнях, судя по видео от местных мобильных репортёров, напора дождей не выдержали. Так что людям - пришлось пожить посреди настоящих водоёмов. Пусть и не очень глубоких и бурных, но всё равно - там где была суша явно не уместных.
Ко всему прочему, сказалась непогода и на транспортной инфраструктуре региона. Сообщается, что местные власти были вынуждены приостановить железнодорожное сообщение. А некоторые дороги, как видно на этих кадрах, перекрыли.
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