Осенний дождь в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 13:27
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- 10
Временами в столице идет дождь. Солнце пытается выйти из облаков.
- 10
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