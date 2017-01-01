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Часть парка 850-летия Москвы открыта после благоустройства

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:26
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На юго-востоке столицы в районе Марьино, после благоустройства открыт парк 850-летия Москвы. На территории парка обновлена береговая зона, её огородили забором. Благоустроена пешеходная зона. Рабочие установили новые фонарные столбы, теперь в тёмное время суток парк будет хорошо освещён. Для детей установлена новая детская площадка с горкой и песочницей. В ноябре жителей района ждёт ещё несколько новинок, на территории парка разместят 12 спортплощадок и пункты проката спортинвентаря.

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