Густой смог накрыл Челябинск
- Автор:
- molandur
- Дата публикации:
- 13:53
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По словам местных жителей, плотный смог держится здесь уже неделю. Горожане обращаются в больницы с резко поднявшейся температурой, кашлем, жжением в легких и насморком.
При этом, как отмечает автор видео, содержание ядовитых веществ превышено более чем в 2,5 раза. "Однако промышленные предприятия на территории города не прекращают вредные выбросы, несмотря на установившийся штиль. Город травят, несмотря на то, что в России год объявлен Годом Экологии," - заключает мобильный репортёр.
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