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Главная  /  Репортажи  /  Густой смог накрыл Челябинск

Густой смог накрыл Челябинск

Автор:
molandur
Дата публикации:
13:53
  • 32
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Мутная пелена повисла над Челябинском Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с затянутых смогом улиц города.

По словам местных жителей, плотный смог держится здесь уже неделю. Горожане обращаются в больницы с резко поднявшейся температурой, кашлем, жжением в легких и насморком.

При этом, как отмечает автор видео, содержание ядовитых веществ превышено более чем в 2,5 раза. "Однако промышленные предприятия на территории города не прекращают вредные выбросы, несмотря на установившийся штиль. Город травят, несмотря на то, что в России год объявлен Годом Экологии," - заключает мобильный репортёр.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    13:55
    Уважаемый molandur, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? На сайте не приветствуются материалы со сторонними знаками, логотипами и обработкой в видеоредакторах. Будет лучше, если Вы сможете прислать оригинальные кадры. Спасибо.
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