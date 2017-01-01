Густой смог накрыл Челябинск

Автор: molandur Дата публикации: 13:53

32

32 1

32

32 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194890

Мутная пелена повисла над Челябинском Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с затянутых смогом улиц города.По словам местных жителей, плотный смог держится здесь уже неделю. Горожане обращаются в больницы с резко поднявшейся температурой, кашлем, жжением в легких и насморком.При этом, как отмечает автор видео, содержание ядовитых веществ превышено более чем в 2,5 раза. "Однако промышленные предприятия на территории города не прекращают вредные выбросы, несмотря на установившийся штиль. Город травят, несмотря на то, что в России год объявлен Годом Экологии," - заключает мобильный репортёр.