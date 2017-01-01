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Канализацию сливают в реку Псекупс в курортной зоне Краснодарского края (ВИДЕО)

Автор:
luka178
Дата публикации:
14:12
  • 38
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Канализацию сливают в реку Псекупс в курортной зоне Краснодарского края. Об этом сообщает мобильный репортёр, который обнаружил грязный ручей в городе Горячий Ключ и снял его на видео.

По словам очевидца, меж деревьев и кустарников в водоём стекает канализационная вода. В том, что жидкость загрязнена, мобильный репортёр не сомневается: на глади виднеются мыльные разводы. Далее грязь попадает в реку Псекупс, а в паре сотен метров виднеется предгорье Кавказа.

"По чистой случайности спустился к реке Псекупс и увидел этот ужас! Просьба показать это видео на телевидении, чтоб приняли меры!" - пишет автор видео.
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