Канализацию сливают в реку Псекупс в курортной зоне Краснодарского края (ВИДЕО)

Автор: luka178 Дата публикации: 14:12

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194891

Канализацию сливают в реку Псекупс в курортной зоне Краснодарского края. Об этом сообщает мобильный репортёр, который обнаружил грязный ручей в городе Горячий Ключ и снял его на видео.По словам очевидца, меж деревьев и кустарников в водоём стекает канализационная вода. В том, что жидкость загрязнена, мобильный репортёр не сомневается: на глади виднеются мыльные разводы. Далее грязь попадает в реку Псекупс, а в паре сотен метров виднеется предгорье Кавказа."По чистой случайности спустился к реке Псекупс и увидел этот ужас! Просьба показать это видео на телевидении, чтоб приняли меры!" - пишет автор видео.