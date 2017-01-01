У автобуса отвалилось колесо на дороге в Иванове
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:38
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У автобуса прямо на ходу отвалилось колесо. Скорость была небольшой, поэтому это не привело к серьезным последствиям. Колесо тихонечко откатилось в сторону и упало на асфальт. Автобус остановился. Ну а все остальные водители оказались довольно бдительными, и столкновений на дороге удалось избежать.
Зато это видео стало очередным напоминанием для автовладельцев - на дороге может произойти что угодно, и за рулем лучше лишний раз не отвлекаться.
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