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У автобуса отвалилось колесо на дороге в Иванове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:38
  • 42
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Дорожное происшествие попало в объектив видеорегистратора в Иванове.

У автобуса прямо на ходу отвалилось колесо. Скорость была небольшой, поэтому это не привело к серьезным последствиям. Колесо тихонечко откатилось в сторону и упало на асфальт. Автобус остановился. Ну а все остальные водители оказались довольно бдительными, и столкновений на дороге удалось избежать.

Зато это видео стало очередным напоминанием для автовладельцев - на дороге может произойти что угодно, и за рулем лучше лишний раз не отвлекаться.
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