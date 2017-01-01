Работник зоопарка пытается сладить с агрессивным тигрёнком
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:43
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Сообщается, что незадолго хищника отселили от матери. Но самостоятельная жизнь ему не понравилась судя по всему. Вот и задумал побег. Перепуганные посетители поспешили отойти подальше, а сотрудники попытались утихомирить питомца. Но это было непросто. Тигрёнок отбивался лапами и кусался. В какой-то момент ему удалось покинуть вольер, но сбежать не успел.
Усмирили полосатого, как видно на кадрах, как обычную кошку - взяв за загривок вернули в новый дом.
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