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Работник зоопарка пытается сладить с агрессивным тигрёнком

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:43
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В китайском зоопарке тигрёнок чуть не сбежал из своего вольера.

Сообщается, что незадолго хищника отселили от матери. Но самостоятельная жизнь ему не понравилась судя по всему. Вот и задумал побег. Перепуганные посетители поспешили отойти подальше, а сотрудники попытались утихомирить питомца. Но это было непросто. Тигрёнок отбивался лапами и кусался. В какой-то момент ему удалось покинуть вольер, но сбежать не успел.

Усмирили полосатого, как видно на кадрах, как обычную кошку - взяв за загривок вернули в новый дом.
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