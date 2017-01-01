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Главная  /  Репортажи  /  В парке "Царицыно" свето-музыкальный фонтан закрывают на зимнюю консервацию

В парке "Царицыно" свето-музыкальный фонтан закрывают на зимнюю консервацию

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:54
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В парке "Царицыно" музыкальный фонтан закрывают на зимнюю консервацию. Главный цвето-музыкальный объект специалисты "Гормоста" выключили в начале октября и начали подготовку к зимней консервации. В зимний период под воздушным куполом, площадь которого 3 тысячи кв. метров, рабочие будут проводить работы по ремонту оборудования фонтана, музыкального и светового оборудования. Специалист "Гормоста" Машошин Олег Васильевич рассказал журналистам о ходе работ по консервации фонтана.

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