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Грачи прилетели в столицу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:01
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В столицу прилетели грачи. Перед отлётом они пробудут некоторое время в городе в поисках еды и к концу месяца улетят.

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