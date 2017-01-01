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Главная  /  Репортажи  /  Ход монтажных работ по сборке катка в ЦПКиО им. Горького

Ход монтажных работ по сборке катка в ЦПКиО им. Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:01
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Работы по монтажу катка в ЦПКиО им. Горького . Уже 1 ноября все любители катания на коньках смогут прокатиться.

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Комментарии (0)

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