Ход монтажных работ по сборке катка в ЦПКиО им. Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:01

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Работы по монтажу катка в ЦПКиО им. Горького . Уже 1 ноября все любители катания на коньках смогут прокатиться.