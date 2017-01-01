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Подготовка клумб к зимнему сезону в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:06
  • 14
  • 0

В ЦПКиО им. Горького клумбы подготавливают к зимнему сезону. Убирают цветы, демонтируют цветочные конструкции.

  • 14
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Комментарии (0)

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