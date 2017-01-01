Подготовка клумб к зимнему сезону в ЦПКиО им.Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:06

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В ЦПКиО им. Горького клумбы подготавливают к зимнему сезону. Убирают цветы, демонтируют цветочные конструкции.