В Текстильщиках продолжился снос Люблинского рынка

Автор: vlad67 Дата публикации: 18:07

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В пятницу на юго-востоке Москвы продолжился снос Люблинского рынка. Демонтажу подверглись торговые ряды. На данный момент происходит вывоз мусора.