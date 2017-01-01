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В Текстильщиках продолжился снос Люблинского рынка

Автор:
vlad67
Дата публикации:
18:07
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В пятницу на юго-востоке Москвы продолжился снос Люблинского рынка. Демонтажу подверглись торговые ряды. На данный момент происходит вывоз мусора.

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