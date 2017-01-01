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Завершены работы по благоустройству на Пречистенской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:33
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В Москве завершены основные работы по благоустройству Пречистенской набережной в рамках программы «Моя улица» 2017 г. «На Пречистенской набережной закончились основные строительно-монтажные работы. Благоустройство в рамках программы «Моя улица» на Пречистенской набережной началось в мае, но затем работы были приостановлены на полтора месяца в целях безопасности во время массового посещения паломниками мощей Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. По завершении мероприятий в храме работы были возобновлены, и срок их завершения был перенесен на более позднее время. В рамках городского благоустройства здесь проложили кабельную канализацию, отремонтировали и обновили инженерные сети и ливневую канализацию, расширили тротуары, установили новое освещение, а на проезжей части уложили новый асфальт», - сказал собеседник агентства. «Всего появилось более 120 опор основного освещения и уличных торшеров. В ближайшее время здесь планируется установить лавочки и урны. В рамках комплексного благоустройства на Пречистенской набережной также приводятся в порядок фасады исторических домов, в том числе зданий, построенных в конце XIX века и входивших в комплекс товарищества мануфактур текстильного промышленника Ивана Бутикова. На проезжей части уложили новый асфальт общей площадью около 30 тыс. кв. м. Здесь появились парковочные карманы и стоянки для такси. Поздней осенью между проезжей частью и пешеходной зоной набережной планируется высадить более 110 деревьев, которые создадут «барьер», защищающий от городского шума и пыли. Также здесь появится более 50 кустарников», - подчеркнули в пресс-службе.

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