Улица Сретенка после благоустройства с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 18:32

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В Москве завершаются все работы по программе "Моя улица 2017". В ходе масшатбных работ, начавшихся весной, были благоустроены и реконструированы десятки улиц, переулков и площадей. Сретенка предстала перед москвичами и гостями города в обновленном виде, на улице расширили тротуары, создали новые автобусные остановки, появилась удобная и понятная навигация, а также со всех фонарных столбов и фасадов зданий убрали все висящие ранее электропровода и растяжки.