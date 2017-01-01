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Улица Сретенка после благоустройства с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:32
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В Москве завершаются все работы по программе "Моя улица 2017". В ходе масшатбных работ, начавшихся весной, были благоустроены и реконструированы десятки улиц, переулков и площадей. Сретенка предстала перед москвичами и гостями города в обновленном виде, на улице расширили тротуары, создали новые автобусные остановки, появилась удобная и понятная навигация, а также со всех фонарных столбов и фасадов зданий убрали все висящие ранее электропровода и растяжки.

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