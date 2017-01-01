Коммунальные службы проводят промывку тротуаров на столичных набережных
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:17
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Сотрудники коммунальных служб проводят подготовительные работы на столичных набережных, где уже завтра состоится праздничное шествие в рамках всемирного фестиваля молодежи и студентов. На набережные вышла коммунальная техника, с помощью которой проводятся промывка улично-дорожной сети от грязи и опавшей листвы. Напомним, что уже завтра от Васильевского спуска по центральным набережным до Лужников состоится массовое шествие.
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