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Пыльная уборка улиц в Нефтеюганске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
21:03
  • 7
  • 0

Вот так происходит уборка улиц в городе Нефтеюганске. Пыль столбом, результат нулевой.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

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