Экологическая проблема Черноисточинского пруда в Свердловской области

Автор: vkontakte134289287 Дата публикации: 22:11

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194918

Это сложно представить, насколько действительно глобальный масштаб представляет собой эта проблема цветения синезелёных водорослей в Черноисточинском пруду, они же Цианобакте́рии, или оксифотобакте́рии, или цианопрокариоты, или цианеи. Но помимо них нами в воде Черноисточинского пруда вблизи города Нижний Тагил, Свердловской области были обнаружены при осмотре пробы воды под микроскопом и другие виды водорослей: микроцистис, афанизоменон и анабена. По факту сегодня значительную часть Черноисточинского пруда покрыло большое дрейфующее пятно из выше перечисленных водорослей, которые отмирая начинают гнить в воде. А все процессы гниения требуют окисления и соответственно на окисление поглощается кислород, находящийся в воде. Недостаток кислорода в воде обычно приводит к тому, что погибает рыба в водоеме, которая просто задыхается. Подобное происходило в прошлом 2016 году и в середине этого 2017 года. А также в процессе гниения в воде могут присутствовать ионы аммония и аммиак, что мы уже встречали в августе месяце 2016 года, очистные сооружения на Черноисточинском гидроузле созданы по технологиям прошлого столетия и они не позволяют очищать воду от этих компонентов, поэтому в прошлом году и стоял невыносимый запах от поступающей в дома тагильчан холодной воды. Тот год запомнился всем.Но то, что происходит сейчас, такое же происходило и в начале октября 2015 года, но в гораздо меньшем масштабе. События повторяются, только ситуация с прудом не меняется. Я считаю нужно принимать радикальные меры и безотлагательно по спасению водоема. Конечно же, одной из причин для спасения водоема является система жизнеобеспечения города Нижний Тагил, поскольку водой из водоема питается полностью один из трёх районов города Нижний Тагил: Дзержинский и часть Тагилстроевского района - это жители ГГМ, в общей сумме это 153 000 населения и стратегические предприятия в городе Нижний Тагил. После нахождения на берегу водоема 8 октября всего в течении 15 минут я плохо себя чувствовал после до самого утра, там на берегу стоял неприятный запах. Считаю то, что происходит сегодня реально с Черноисточинским прудом - это ужасно. Пора уже приступить радикально и безотлагательно к решению данного острого вопроса как для самой природы, так и для жителей посёлка Черноисточинск и жителей города Нижний Тагил.Раннее, в августе этого года я уже обращался в областную прокуратуру по факту цветения синезелёных водорослей и просил принять меры по недопущению подобной ситуации в будущем, но увы! Был ответ, в котором все красиво на бумаге, а на деле ничего. По факту реабилитации водоема за последний год восстановлена только ограждающая дамба с одной стороны пруда длиною около 2 км, но по сравнению с масштабом площади водоема и длины береговой линии это практически только малая часть, есть еще и другой берег, где тоже расположена жилая застройка и там защитной дамбы нет, которая могла бы обезопасить пруд. Остальные вопросы до сих пор пока только на бумаге, а вода как поступала, так и продолжает поступать круглосуточно в краны тагильчан, потому что альтернативного источника воды на данный момент для города нет.Город Нижний Тагил является кузницей обороны Российской Федерации и это важный стратегический объект на карте России. И этот острый вопрос должен быть решен радикально и безотлагательно для спасения водоема, его внутренних обитателей и все тех, кто так или иначе пользуется водоемом жителей поселка Черноисточинск и жителей города Нижний Тагил.Россия, Свердловская область, Горноуральский городской округ, Черноисточинское водохранилище