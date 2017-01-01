На Алтуфьевском шоссе автомобиль такси врезался в отбойник

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Поздним вечером 13 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 72, автомобиль "Hyundai Solaris" службы такси врезался в бетонный разделитель. Автомобиль двигался по улице Пришвина и выезжал на Алтуфьевское шоссе в сторону области. На скользкой после дождя дороге автомобиль занесло, он наскочил на бордюр и врезался в разделительный отбойник. Лишь по счастливой случайности в тот момент на разделительной полосе не было пешеходов. В результате ДТП пострадал пассажир такси. Медицинская помощь ему была оказана на месте. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.