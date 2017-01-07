Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Скрипач на Невском

Скрипач на Невском

Автор:
Leobr
Дата публикации:
13:37
  • 13
  • 0

Уличный музыкант в Санкт-Петербурге на площади Восстания

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

53 0
10.10 23:27 | evgenijtolchkov
Вандальная стрижка газона во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
47 0
08.10 19:42 | alextsaryev99
Музыканты сыграли поппури в переходе станции "Таганская"
98 0
07.01 23:50 | Leobr
Санкт-Петербург днем и вечером на Рождество 07.01.2017 г.
71 0
10.02 15:40 | Pasha19msk
Музыканты выступили на станции метро "Курская" в Москве