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Билеты, посвящённые XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в кассах Московского метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:06
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Проездные билеты «Единый» с дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, появились в кассах Московского метрополитена. В этом году фестиваль пройдет в Москве и в Сочи с 14 по 22 октября. На лицевой стороне билета изображен логотип фестиваля — цветок из пяти лепестков, в сердцевине которого земной шар. Пять лепестков разного цвета символизируют пять континентов: красный — Европу, желтый — Азию, синий — Америку, фиолетовый — Африку, зеленый — Австралию. А на фоне этого цветка изображен белый голубь мира. Рядом с логотипом указаны даты проведения мероприятия, а на оборотной стороне написано его название: «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов».

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