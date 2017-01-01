Бронзовую статую Андерсена установили в парке "850-летия Москвы" (благоустройство)

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:21

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Работы на территории площадью 74,1 гектара в парке "850-летия Москвы" должны были завершиться ко Дню города, но продолжаются до сих пор и близятся к завершению. В парке обновлено покрытие дорожно-тропиночной сети, проложены трубы инженерных коммуникаций, в зеленой зоне обустроили скейт-парк, центр гребного спорта, а также станцию со скалодромом и батутным залом. На территории парка, напротив дома 17/22 на улице Поречной, установили бронзовую композицию в честь датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. На цилиндре известного автора уселась Дюймовочка, рядом шагает Гадкий утенок. В руке Андерсен держит мистический зонтик из сказки "Оле-Лукойе". На центральной площади парка появится сухой фонтан, струи которого будут бить из-под земли. По вечерам он будет подсвечиваться, для него также разработают светодинамические эффекты. В подсветке будут использоваться энергосберегающие светодиодные лампы. Из неприглядного холма сделали зрительные места, а напротив установили сцену, где можно будет отдохнуть и посмотреть выступления. На территории парка "850-летия Москвы" высадили более 7,6 тысячи кустарников (пузыреплодник, кизильник, барбарис, спирею японскую), разбили более 350 квадратных метров цветников и более 140 тысяч квадратных метров газонов. Поздней осенью дополнительно высадят около 400 деревьев, среди которых ели, лиственницы, липы, клены и каштаны, ивы, рябины и яблони. Очень много всего интересного уже построено в парке.