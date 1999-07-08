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Тихвин помнит 14 октября 1941 года

Автор:
Leobr
Дата публикации:
18:57
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В этот солнечный осенний день тихвинцы и гости города собрались на привокзальной площади по печальному поводу. 76 лет назад 14 октября 1941 года прифронтовой Тихвин подвергся самой разрушительной бомбежке - фашисты бомбили железнодорожную станцию. В то время железная дорога была однопутной и на станции находились не только воинские и грузовые эшелоны, но и два эшелона с эвакуируемыми из Ленинграда детьми. По словам очевидцев пожар на разрушенной станции длился несколько дней. Среди сотен погибших и раненых тогда были не только дети и их сопровождающие, военные, но и тихвинские железнодорожники, пожарные. Вот только несколько железнодорожников: Антипин Н.Н., Болгал И.А., Васильев Л.И... Ровно год назад благодаря питерскому меценату Грачья Погосяну, блокадникам и другим неравнодушным людям возник памятник жертвам той трагедии, был обновлен обелиск на братском кладбище. https://www.mreporter.ru/reports/103422 По традиции во время митинга локомотивы на станции давали гудок. Как сообщили на митинге - сегодняшний полуденный выстрел в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга также посвящен этой печальной дате. Отец Николай отслужил литию по погибшим и раненым. После митинга ветераны проехали на Братское кладбище, где возложили цветы к обелискам погибших ленинградцев и ленинградских детей - там литию отслужил отец Сергий (Филонов).

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