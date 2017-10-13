Витебский вокзал в Санкт-Петербурге: локомотив "Проворный", угольный тендер и вагоны временно погружены на грузовые платформы

Автор: Leobr Дата публикации: 18:57

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Старейший в стране железнодорожный вокзал основательно реконструируется. Его образ помнят не только пассажиры, но и зрители многих исторических фильмов - для которых он являлся достойной декорацией. Это первый в стране вокзал с платформой на первом этаже - вторым стал Ладожский. 30 лет назад на Витебском вокзале установили точную копию (оригинал утерян) одного из первых в России паровозов и три вагона - к юбилею - и вот 30 октября 2017 года исполнится 180 лет первого рейса Санкт-Петербург - Царское Село. Управлял тогда паровозом "Проворный" Франц Герстнер - инициатор и руководитель устройства первой дороги. Сам паровоз проработал 20 лет, а изготовлен он и его "брат" "Стрела" на заводе Стефенсона, Великобритания. На видео 13.10.2017 г.- копии локомотива "Проворный", угольный тендер и вагоны временно погружены на грузовые платформы - очевидно на время ремонта павильона.