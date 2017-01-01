Парад-карнавал, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов проходит в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 17:19

1

1 0

В это время в центре Москвы проходит грандиозное масштабное мероприятие приуроченное к открытию 19-го всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В мероприятии принимают свыше 30 тысяч человек. Красочный карнавал стартовал от Васильевского спуска и проходит по центральным набережным до Лужников. Кульминацией праздника станет фейерверк который состоится в 21-00.