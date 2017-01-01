Парад-карнавал в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошел в Москве (фотолента)

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:57

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Парад-карнавал в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошел в Москве.