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Скейт-парк открылся под Крымской эстакадой

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:06
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Под Крымской эстакадой открылся скейт-парк.

  • 12
  • 0

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