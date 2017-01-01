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Главная  /  Репортажи  /  Тамара Фирсова и Борис Тарасов в "Книжной Лавке Писателей", Санкт-Петербург 13 октября 2017 года. Концерт

Тамара Фирсова и Борис Тарасов в "Книжной Лавке Писателей", Санкт-Петербург 13 октября 2017 года. Концерт

Автор:
Leobr
Дата публикации:
19:06
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Книжная Лавка Писателей - это рядом с Аничковым мостом. Книжный магазин-клуб. Литературное кафе. Санкт-Петербург. Невский пр., 66 По пятницам там проводят литературно-музыкальные вечера (вход свободный). Вот 13 октября 2017 года здесь выступал дуэт Тамара Фирсова и Борис Тарасов. По профессии инженеры и по призванию путешественники и любители авторской песни - исполнили песни знакомых многим авторов.

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