Тамара Фирсова и Борис Тарасов в "Книжной Лавке Писателей", Санкт-Петербург 13 октября 2017 года. Концерт

Автор: Leobr Дата публикации: 19:06

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Книжная Лавка Писателей - это рядом с Аничковым мостом. Книжный магазин-клуб. Литературное кафе. Санкт-Петербург. Невский пр., 66 По пятницам там проводят литературно-музыкальные вечера (вход свободный). Вот 13 октября 2017 года здесь выступал дуэт Тамара Фирсова и Борис Тарасов. По профессии инженеры и по призванию путешественники и любители авторской песни - исполнили песни знакомых многим авторов.