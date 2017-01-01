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Пасмурно и ветрено в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:31
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В столице пасмурно и ветрено. Сильные порывы ветра срывают с деревьев листву, временами идет дождь.

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