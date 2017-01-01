Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ход работ по благоустройству Андреевской набережной

Ход работ по благоустройству Андреевской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:31
  • 7
  • 0

Работы по благоустройству Андреевской набережной близятся к завершению.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
19:49 | LaimeLaim
Осенний пейзаж на Воробьевых горах
16 0
19:06 | LaimeLaim
Парад-карнавал в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошел в Москве
97 1
13.10 18:33 | tim777
Завершены работы по благоустройству на Пречистенской набережной