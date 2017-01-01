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Осенний пейзаж на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:49
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Осень очень стремительно раскрашивает листву, придавая городским местам красивые оттенки.

  • 4
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