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Один человек пострадал в ДТП на Дмитровском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:35
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Вечером 14 октября на севере столицы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Дмитровском шоссе, у дома 85, столкнулись 3 автомобиля: "ВАЗ", "Ford Mondeo" и "Toyota Corolla". Со слов очевидцев, автомобиль "ВАЗ" двигался по Дмитровскому шоссе в сторону центра. У дома 85 водитель из правого ряда начал перестраиваться, чтобы совершить поворот направо, на прилегающую территорию. При этом он не уступил дорогу автомобилю "Форд", который двигался справа по полосе для общественного транспорта. Водитель иномарки пытался избежать удара и вывернул руль вправо. В это же время с прилегающей территории выезжал автомобиль "Тойота". Автомобиль "Форд" ударяет "Тойоту" в левую заднюю дверь и вылетает на газон, останавливаясь впритирку с мачтой освещения. Автомобиль "Тойота" после удара разворачивает против движения и он останавливается в 5 метрах от места, откуда он совершал поворот. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Тойота". Ему потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. На автомобиле "ВАЗ" установлен знак "Начинающий водитель". Возможно, за рулём находился неопытный водитель.

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