Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Автор: velkoshkin Дата публикации: 00:11

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194959

Техника никак не может справиться с Лужей после дождей. Водитель закидал тротуар камнями с грязью, чуть не смыл пешеходов и авто. Видно, что очень старался... да мало чего у него получилось! Вода возвращается обратно. В итоге Лужа чуть-чуть меньше стала, расплескавшись в грунт, но она осталась. И прогноз погоды не утешает - на следующий день ливень. Недалеко и до заморозков осталось. А асфальт как-то надо класть... Неужели всё оставят до следующего года, как в прошлом году (тогда велись работы - ремонт дорог и тротуаров по городу так же осенью и доделали лишь летом), либо асфальт смешают с "рекой" и грязью?В квартале вокруг школы № 6 г. Тутаев производится Благоустройство дворов по программе "Решаем Вместе" по поручению губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича.Обещали, сначала закончить работы до 1 октября, после сдвинули срок до 10-ого... Сегодня уже 14-ое, а результат практически такой же, как и в начале месяца - дорог во дворах нет!Сколько ни уговаривали жители домов сделать быстрее асфальт в сухую погоду, ни в какую не делают, не торопятся. Хотя, напоминали, что по прогнозу обещают "постоянные" дожди.Мастер-прораб обещал в дожди не делать асфальт!... Вот вам и человек-слова!Мужик слово дал - Мужик забрал слово назад!На видео не видно, но прораб очень психовал, когда понял, что с этой лужей ни ему, ни технике не справиться!Обидно, что никакой ливнёвки ни проектировщики, ни руководство, ни мастера-прорабы не предусмотрели..."РЕШАЕМ ВМЕСТЕ", называется! Жителями домов об этом факте было сказано ещё до начала работ! Придётся нам всю жизнь бороться с этой лужей и её последствиями - РАЗБИТЫМ АСФАЛЬТОМ!Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, двор дома № 56.Лужа от 06.10.2017 г.Уборка Лужи 14.10.2017 г.