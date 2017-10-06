Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области
- Автор:
- velkoshkin
- Дата публикации:
- 00:11
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- 23
В квартале вокруг школы № 6 г. Тутаев производится Благоустройство дворов по программе "Решаем Вместе" по поручению губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича.
Обещали, сначала закончить работы до 1 октября, после сдвинули срок до 10-ого... Сегодня уже 14-ое, а результат практически такой же, как и в начале месяца - дорог во дворах нет!
Сколько ни уговаривали жители домов сделать быстрее асфальт в сухую погоду, ни в какую не делают, не торопятся. Хотя, напоминали, что по прогнозу обещают "постоянные" дожди.
Мастер-прораб обещал в дожди не делать асфальт!... Вот вам и человек-слова!
Мужик слово дал - Мужик забрал слово назад!
На видео не видно, но прораб очень психовал, когда понял, что с этой лужей ни ему, ни технике не справиться!
Обидно, что никакой ливнёвки ни проектировщики, ни руководство, ни мастера-прорабы не предусмотрели...
"РЕШАЕМ ВМЕСТЕ", называется! Жителями домов об этом факте было сказано ещё до начала работ! Придётся нам всю жизнь бороться с этой лужей и её последствиями - РАЗБИТЫМ АСФАЛЬТОМ!
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, двор дома № 56.
Лужа от 06.10.2017 г.
Уборка Лужи 14.10.2017 г.
- 23
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